بالصور.. بسطات الكبدة الرمضانية المتزينة بروائح الطهو الذكية تبهر أهالي جدة

«الكبدة».. تعد أحد الأطباق الرئيسة التي يعتاد عليها الزائر لمدينة جدة خلال شهر رمضان؛ حيث تنتشر «البسطات الرمضانية» المسوّقة لأنواع الأطعمة والحلويات.

ووثقت «عاجل» في جولتها توزيع بسطات بيع الكبدة والربيان في منطقة البلد، وفق ترتيب أعدته أمانة محافظة جدة لأصحابها؛ ليتمكنوا من عرض إنتاجهم وبيعها للزوار، وخاصة بعد صلاة التراويح.

وينادي الباعة، الزائرين بأهازيج شعبية تجذبهم لتناول أشهى أنواع الكبدة، بوصفها وجبة غذائية شعبية عرفها أهالي المنطقة منذ عقود قديمة، وسط إقبال منقطع النظير من أهالي جدة وزوارها، فيما يحرص أصحاب تلك البسطات أن يجعلوها محط أنظار الجميع من زوّار المكان، وسط انتشار للفوانيس الرمضانية الملونة، والبسطات المزخرفة بأنواع القماش المخملي، مع نسمات من روائح الطهو الذكية.