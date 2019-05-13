خبير تعليمي يكشف ملامح لائحة الموارد البشرية الجديدة

تدخل اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي أصدرتها وزارة الخدمة المدنية حيز التنفيذ، الخميس المقبل (16 مايو 2019)، فيما يتساءل الكثيرون من المخاطبين بهذه اللائحة عن ماهية الضوابط والآليات، التي سيتم على أساسها التطبيق.

وفي هذا السياق، تساءل الخبير التعليمي عوض الشمراني، عن الضوابط والآليات التي ستنتهجها الجهات الحكومية في الإعلانات الوظيفية، ومدى الالتزام بالضوابط المعمول بها في منظومة «جدارة»، قائلًا: لا يزال منح الجهات الحكومية لصلاحية التعاقد أو التوظيف ضبابيًا بالنسبة للخريجين والخريجات، خاصة ما يتعلق بالضوابط التي ستعتمدها تلك الجهات في المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف أو مواعيد الإعلان عنها، في ظل عدم وجود جدولة زمنية للإعلانات عن الوظائف الشاغرة، كما كانت عليه سابقًا في وزارة الخدمة المدنية.

في ذات السياق، يترقب المعلمون والمعلمات موعد إعلان لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، والمتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع قرب موعد سريان العمل بلائحة الموارد البشرية الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بالترقيات والإجازات .

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وأوضح الشمراني، أن اللائحة التعليمية الجديدة ستحمل تحديثًا في موادها وبنودها؛ بما يتوافق مع مرحلة التعليم المقبلة، خاصةً ما سيطرأ على هيكلة سلم الرواتب، وكذلك رخص المعلمين المهنية، والتي ستكون مواكبةً لصدور اللائحة المنتظرة؛ لبدء تنفيذها والعمل بها.

وأضاف الشمراني: إن هيئة تقويم التعليم والتدريب أنهت وبنسبة كبيرة الترتيبات الرئيسية لبدء إصدار الرخص المهنية للمعلمين وتحديد مستويات الأداء حسب مسارات وظيفية، يترقى المعلمون من خلالها للوصول إلى درجة «معلم خبير»، ضمن ما يسمى «رتب المعلمين».

وأكد إنشاء منصة إلكترونية للترخيص التربوي والمهني من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، تمهيدًا لتسجيل المعلمين الراغبين في الحصول على الترخيص المهني كمرحلة أولية، يتم بعدها إلزام جميع المشمولين بالوظائف التعليمية بالتسجيل وأداء الاختبار المهني للحصول على رخصة المعلم، ومن المتوقع ارتباط هذه المنصة بنظامي «نور» و «فارس»، حفاظًا على دقة المعلومات.