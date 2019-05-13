قياس تجربة المراجعين في الصحة يخالف التوقعات: 72% راضون عن الخدمات

رغم وجود عدد من المشاريع المتعثرة وزحام في المستشفيات ونقص الأدوية، إلا أن وزارة الصحة فاجأت الرأي العام بنتائج برنامج قياس تجربة المرضى، الذي أعدته عن نسبة رضا المراجعين لخدماتها الصحية وأكدت الوزارة في بيان أصدرته أن نسبة الرضا بلغت 72.2%، وذلك خلال فترة الربع الأول من العام 2019، مسجلة ارتفاعًا عن فترة الربع الأول لعام 2018 التي بلغت نسبتها66%.

وأبانت الصحة أنه تم خلال هذه الفترة إجراء 59099 استبيانًا لتغطية جميع مناطق المملكة من خلال 18 رحلة علاجية تقدمها الوزارة، تشمل المستشفيات ( العيادات الخارجية / التنويم / الطوارئ / رعاية الأمومة / جراحات اليوم الواحد) ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز الإقلاع عن التدخين والمراكز المتخصصة للقلب والمراكز المتخصصة للكلى، والمراكز المتخصصة للأورام، ومراكز السكر التخصصية، والرعاية الصحية المنزلية، ومراكز الأسنان التخصصية، ومراكز التأهيل الطبي).

وكانت الوزارة أطلقت برنامجًا "قياس تجربة المريض" وذلك بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية، مبينة أن فكرة البرنامج تقوم على القيام باستبيانات مصممة لكل رحلة على حدة في المنشأة الصحية، بهدف رصد تقييم المريض لزيارته وقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة له.

ويعمل البرنامج وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية، عن طريق طرف ثالث بما يضمن حيادية النتائج ومصداقيتها، ويتم مقارنة نتائجها بمثيلاتها إقليميًا وعالميًا، مما سيتيح بشكل أكبر مواكبة التقدم في الخدمات الصحية المرتكزة على المريض واحتياجاته، بما ينعكس على حصولهم على أفضل الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير.