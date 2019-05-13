شكرا لقرائتكم مدير تعليم تبوك يعتمد حركة تنقلات القيادات المدرسية للعام القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-13 مدير تعليم تبوك يعتمد حركة تنقلات القيادات المدرسية للعام القادم متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك Advertisements ‏اعتمد مدير عام ⁧ تعليم تبوك ورئيس لجنة التنقلات المدرسية ابراهيم العُمري آلية حركة تكليفات وتنقل القيادات المدرسية ( بنين – بنات ( في مدارس المنطقة للعام الدراسي المقبل ١٤٤١ وذلك عبر الاستفسار بالسجل المدني وذلك على الرابط : ‏⁦tabukedu.com/leader⁩









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