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2019-05-13 هذه أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 رمضان متابعات الخليج 365 - الرياض سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 رمضان 155.17 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 142.24 ريال. Advertisements أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 135.78 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 116.38 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 90.52 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 77.59 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,826 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,086 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 155,171 ريالًا.









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