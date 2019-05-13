تاريخ يفضحها وسؤال بدون إجابة أين جثة زكي مبارك يا تركيا ؟

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

لازالت تركيا تُماطل لعدم تسليم جثة المغدور به الفلسطيني زكي مبارك الذي قُتل في السجون التركية.

وادّعت تركيا أن زكي مبارك انتحر رغم أن محامي زكي أخبره قبل العثور عليه مقتولًا في السجون التركية، إنه سيخرج بكفالة، مما يدحض أي دوافع أو أسباب لإنتحاره، وهو ما يُؤكد ضلوع أنقرة في عملية مؤسفة، ومحاولة السلطات إخفاء آثار التعذيب من جثته، وهو ما جعلها تماطل وتؤجل تسليم الجثة للمرة الثالثة.

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ورفع متظاهرون أمام سفارة تركيا لدى لندن شعار “أين جثة زكي؟”، فيما لا تزال الإجابة غير حاضرة لدى الجانب التركي الذي يتخذ من التعذيب في سجونه منهجًا طوال تاريخه.

من جهتها، قدّمت عائلة زكي مبارك بلاغًا للأمم المتحدة، وستقدم آخر لجامعة الدول العربية من أجل كشف حقيقة ما جرى مع ابنها وتسليم جثمانه.

وتتهم عائلة “مبارك” تركيا بتصفية زكي داخل سجونها بعد اعتقاله بتهمة التجسس لصالح دولة الإمارات.

كما طالبت العائلة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في ظروف مقتل ابنها وإشراك خبراء محايدين في تشريح جثمانه.