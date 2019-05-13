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مجلس التعاون: تعرض سفن تجارية للتخريب قرب المياه الإقليمية للإمارات تصعيد خطير
متابعات الخليج 365 - واس
استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني تعرض أربع سفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة في خليج عُمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات. ووصفه بأنه تطور وتصعيد خطير يعبر عن نوايا شريرة للجهات التي خططت ونفذت هذه العمليات معرضة سلامة الملاحة البحرية في المنطقة لخطر كبير، ومهددة حياة الأطقم المدنية العاملة في البواخر.
ودعا معالي الأمين العام لمجلس التعاون المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية بالملاحة البحرية إلى ممارسة مسؤولياتها السياسية والقانونية لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة من شأنها أن تزيد من درجة التوتر والصراع في المنطقة وتعرض مصالح شعوبها لخطر جسيم .
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