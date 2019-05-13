شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يوجهان بمنح 10 ملايين دولار لموريشيوس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، بتقديم منحة مالية مقدارها 10 ملايين دولار أمريكي مخصصة لعمليات وأنشطة التدخل السريع لمواجهة الأعاصير التي تعرضت لها موريشيوس خلال العام الحالي 2019، وتوقيع اتفاقية لتوزيع 50 طناً من التمور.

أعلن ذلك، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، عقب تسليم المنحة في مقر المركز بالرياض أمس (الأحد)، لرئيس الحزب الحاكم في جمهورية موريشيوس شوكت علي سودهن، إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين وولي العهد بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين في بلدان العالم المختلفة والتخفيف من مصابهم وتقديم جميع أشكال العون الإنساني والإغاثي لهم. وأوضح الربيعة أن المساعدات تتمثل في منحة مقدارها 10 ملايين دولار أمريكي، وقوفاً من المملكة مع جمهورية موريشيوس حكومةً وشعباً جراء الأعاصير التي تعرضت لها وسببت خسائر فادحة، وللتخفيف مما يعانيه الشعب في موريشيوس الصديق من ظروف صعبة، وتتمثل هذه المنحة في تقديم حزمة من المشاريع والبرامج الغذائية والصحية والإيوائية للمساعدة في التغلب السريع على الأزمة والتعامل مع آثار الإعصار الذي وقع أخيراً.

وأضاف أن المملكة ستقدم أيضاً منحة من التمور مقدارها 50 طناً مساهمة منها بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل لدعم الأسر المحتاجة في موريشيوس خلال الظروف العصيبة التي يمرون بها.