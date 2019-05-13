شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزائية»: موعد بديل لمحاكمة متهمين.. أو الحكم غيابيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حددت المحكمة الجزائية المتخصصة موعدا جديدا لمحاكمة المتهم محمد بن صالح بن محمد العسيمي، سعودي الجنسية، يحمل الهوية الوطنية رقم 1077250046، يوم الثلاثاء الموافق 20/‏‏‏11/‏‏‏1440.

وأوضحت في بيان لها أنه نظرا لتغيبه عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 30/‏‏‏8/‏‏‏1440هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى ضده.

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ولفتت إلى أنه في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الـ3 من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الـ9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

وفي ذات السياق، أرجأت المحكمة الجزائية المتخصصة، النظر في الدعوى المقامة ضد المتهم علي بن صالح بن سالم الصيعري، نظراً لتغيبه عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 30/‏‏8/‏‏1440هـ، وعدم تمكُّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها.

وأكدت المحكمة أنه جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى يوم الثلاثاء الموافق 20/‏‏11/‏‏1440هـ الساعة التاسعة صباحاً، معربة عن أملها من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم في الدعوى غيابياً وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة «السابعة والخمسين» من نظام المرافعات الشرعية، والمادة «التاسعة» من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.