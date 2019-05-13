شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمة المدنية» لـ الخليج 365: الوظائف المُعلن عنها تخص الوزارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

كشف المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر، لـ«الخليج 365» أن الوظائف الـ57 المُعلن عنها تخص الوزارة وليست الجهات الحكومية الأخرى. وقال الظاهر: «الجهات الحكومية مُمكَّنة من الإعلان عن وظائفها، وهي تُحدد الاحتياج من حيث الأعداد ومقار الوظائف، وتُعلن عن ذلك في الأوقات التي تُحددها الجهات الحكومية».

وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت 57 وظيفة وحددت في إعلانها الفئات المستهدفة والشروط والضوابط العامة المطلوب توافرها.

واشتملت هذه الفئات على خريجي وخريجات المعاهد التخصصية، والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس)، وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، وخريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة الماجستير).

وأوضحت الوزارة أن أولوية الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوية، مشترطةً توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وتوافر اختبار القدرة المعرفية للجامعيين (رجال) للمتقدمين لوظائف المرتبة السادسة والسابعة.