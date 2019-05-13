شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يطلع على خطة الصحة في المنافذ الجوية والبرية والبحرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، على سير العمل في خطة الصحة المعتمدة لشهر رمضان الحالي، التي يجري تنفيذها في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، من خلال المراكز الطبية بمدينة حجاج مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتوفير الخدمات العلاجية للمعتمرين، وتجهيز فرق الطب الوقائي المنتشرة بالصالات عند القدوم إلى المنافذ، ومناظرة القادمين من الدول الموبوءة والمحجرية، وتطعيم من لم يحمل شهادات التطعيم، وتطبيق الاشتراطات الصحية، كذلك تغطية المنطقة المركزية بالخدمة الطبية من جميع الجهات، بإشراف مباشر من إدارة مستشفى أجياد للطوارئ.

جاء ذلك، خلال استقباله أمس (الأحد) بمقر الإمارة، وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار، يرافقه مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير. واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال، إلى نبذة عن مستشفيات العاصمة المقدسة التي تقدم خدماتها، وهي الملك فيصل، والنور التخصصي، وحراء العام، والولادة والأطفال، وابن سيناء، ومبنى الصحة النفسية التابع لمستشفى الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالله الطبية.