شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد: «غرفة جدة» دورها مهم في المجالات الاقتصادية والتجارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

أكد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أهمية الدور الذي تقوم به غرفة جدة في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، مشيداً بدورها في التنمية الاقتصادية بما يُعزز في خدمة جدة بشكل أكبر، جاء ذلك خلال استقباله أمس (الأحد) بمكتبه، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد يوسف ناغي، والأعضاء، بمناسبة تشكيل المجلس في دورة انعقاده الجديدة الثانية والعشرين، بحضور وكيل المحافظة مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن جلوي.

واطلع الأمير مشعل بن ماجد خلال الاستقبال، على عرض عن أبرز الخطط والأهداف التي يسعى مجلس إدارة الغرفة إلى تنفيذها خلال الفترة القادمة، متمنياً لمنسوبيها التوفيق والسداد.

من جانبه، ثمَّن ناغي توجيهات الأمير مشعل بن ماجد، ودعمه المتواصل لأعمال ومناشط الغرفة.