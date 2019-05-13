شكرا لقرائتكم خبر عن متحف برج الساعة يفتح أبوابه للزائرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) دخل متحف برج الساعة في مكة المكرمة مع بداية شهر رمضان حيز التنفيذ، ليأخذ زائريه في رحلة كونية إيمانية، في 4 طوابق مخصصة للكون والشمس والقمر ثم قياس الوقت والساعة، فضلاً عن الشرفة التي تتيح للزائر إطلالة بانورامية على المسجد الحرام في تجربة استثنائية. ويقع متحف برج الساعة، الذي تشغله مؤسسة

دخل متحف برج الساعة في مكة المكرمة مع بداية شهر رمضان حيز التنفيذ، ليأخذ زائريه في رحلة كونية إيمانية، في 4 طوابق مخصصة للكون والشمس والقمر ثم قياس الوقت والساعة، فضلاً عن الشرفة التي تتيح للزائر إطلالة بانورامية على المسجد الحرام في تجربة استثنائية. ويقع متحف برج الساعة، الذي تشغله مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» في أعلى نقطة في مكة المكرمة، وهي شرفة برج الساعة، فيما صُمم المتحف بطريقة تأخذ الزائرين في جولة تحكي لهم قياس الوقت بدءاً من الكون والمجرات وانتهاءً بساعة مكة المجاورة للحرم مهوى أفئدة المسلمين ووجهة صلاتهم ورمز توقيت العالم الإسلامي. ويعد المتحف فريداً للكون والإيمان وإسهامات المسلمين ودور المملكة في علوم الفضاء لسبر أغوار الكون الفسيح برؤية عميقة بدأت برحلة منذ عهد الملك عبد العزيز - رحمه الله - قبل قرابة 90 عاماً حتى تم افتتاحه بعصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -. وفي الوقت الذي يفتح المتحف أبوابه للزائرين يومياً طوال شهر رمضان، ليتعرفوا على الطرق التي اعتمدها الإنسان في قياس الوقت باستخدام كل من الساعتين الكونيتين وهما الشمس والقمر حتى أدق معايير الوقت وهي النانو ثانية، وكذلك مشاهدة أعجوبة صناعة أكبر ساعة في العالم وروائع كُل قطعةٍ فيها وكيف اجتمعت لتشكِّل هذا الصرح والمعلَم الجليل، مقدماً لهم تجربة معززة بأحدث التقنيات التي تشرح لهم الميكانيكية الدقيقة التي تُسيِّر عمل هذه الساعة.

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