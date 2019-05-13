«العروس»: ترشيح 85 عملا لنهائيات جائزة الفنون البصرية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت جائزة أمانة جدة للفنون البصرية ترشيح 85 عملاً للمرحلة النهائية للمسابقة من إجمالي 232 مشاركة تبعها اختيار الأعمال الفائزة بالجائزة، وتضم اللجنة التحكيمية عدداً من المتخصصين في الفن التشكيلي والخط العربي والذين تولوا الإشراف على مراحل الفرز والتقييم النهائي للمشاركات. وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة لعامي 2019/‏2020 نصف مليون ريال، موزعة على 5 فروع تشمل (الخط العربي، الفن التشكيلي، التجهيز في الفراغ، التصوير الضوئي والتصوير باستخدام الجوال)، وتتناول جميعها موضوعات تعبر عن مدينة جدة في محاور العمارة والسياحة وحياة الناس والزخارف والمشغولات التقليدية إضافة للمقولات والقصائد الشعرية في عروس البحر. وكان أمين جدة صالح التركي افتتح أمس الأول، معرض جائزة الأمانة 2019 لفرعي الخط العربي والفن التشكيلي، والذي ضم في جنباته 48 لوحة فنية ضمن الأعمال المشاركة، فيما تخلل المعرض تكريم الفائزين في مسابقة الجائزة للفنون البصرية والتي نظمتها «تسامي للإبداع» بالتعاون مع أمانة جدة.

أعلنت جائزة أمانة جدة للفنون البصرية ترشيح 85 عملاً للمرحلة النهائية للمسابقة من إجمالي 232 مشاركة تبعها اختيار الأعمال الفائزة بالجائزة، وتضم اللجنة التحكيمية عدداً من المتخصصين في الفن التشكيلي والخط العربي والذين تولوا الإشراف على مراحل الفرز والتقييم النهائي للمشاركات. وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة لعامي 2019/‏2020 نصف مليون ريال، موزعة على 5 فروع تشمل (الخط العربي، الفن التشكيلي، التجهيز في الفراغ، التصوير الضوئي والتصوير باستخدام الجوال)، وتتناول جميعها موضوعات تعبر عن مدينة جدة في محاور العمارة والسياحة وحياة الناس والزخارف والمشغولات التقليدية إضافة للمقولات والقصائد الشعرية في عروس البحر. وكان أمين جدة صالح التركي افتتح أمس الأول، معرض جائزة الأمانة 2019 لفرعي الخط العربي والفن التشكيلي، والذي ضم في جنباته 48 لوحة فنية ضمن الأعمال المشاركة، فيما تخلل المعرض تكريم الفائزين في مسابقة الجائزة للفنون البصرية والتي نظمتها «تسامي للإبداع» بالتعاون مع أمانة جدة.

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