وظائف أكاديمية بجامعة «المؤسس»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز عن حاجتها لـ4 معيدين لقسم التاريخ تخصص تاريخ للطلاب وللطالبات للعام الدراسي 1439/‏1440هـ. واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، والحصول على الدرجة الجامعية في تخصص تاريخ «آثار وإرشاد سياحي» من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، وأن لا يقل التقدير في البكالوريوس عن جيد جداً، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة 30 سنة، والحصول على الدرجة المطلوبة في التوفل، أو STEP أو IELTS، ودرجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها، وأن لا يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل. ودعت الجامعة المتقدمين والمتقدمات إلى تقديم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية إلى مكتب قسم التاريخ بمبنى رقم 112 غرفة رقم 394، في موعدٍ أقصاه 23 رمضان الجاري.

أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز عن حاجتها لـ4 معيدين لقسم التاريخ تخصص تاريخ للطلاب وللطالبات للعام الدراسي 1439/‏1440هـ. واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، والحصول على الدرجة الجامعية في تخصص تاريخ «آثار وإرشاد سياحي» من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، وأن لا يقل التقدير في البكالوريوس عن جيد جداً، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة 30 سنة، والحصول على الدرجة المطلوبة في التوفل، أو STEP أو IELTS، ودرجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها، وأن لا يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل. ودعت الجامعة المتقدمين والمتقدمات إلى تقديم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية إلى مكتب قسم التاريخ بمبنى رقم 112 غرفة رقم 394، في موعدٍ أقصاه 23 رمضان الجاري.

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