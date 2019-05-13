شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: إحباط توزيع رقاق معمل «السلامة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) أحبطت أمانة الطائف ممثلة بمراقبي بلدية غرب الفرعية، توزيع كمية كبيرة من رقاق السمبوسك على الأسواق، عقب دهم معمل مخالف في حي السلامة، اتضح أنه من أكبر المعامل التي يعمل بها عشرات العمالة دون التزام بالاشتراطات الصحية وتم إغلاقه، والتحفظ على كامل المضبوطات وتسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة. وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنه اتضح عدم وجود لوحة على المعمل تشير لنشاطه، وكشفت أن المعمل لوحظ به تدنٍ واضح لمستوى النظافة، ووجود 20 عاملاً يعملون دون قفازات واقية بأياديهم، و14 عاملاً يمارسون العمل دون التقيد بالزي الرسمي، و29 عاملاً لا يحملون شهادات صحية، بالإضافة إلى افتقار المنشأة للاشتراطات المطلوبة لممارسة مثل هذا النشاط. وأكدت الأمانة أنها ستطبق أقصى الجزاءات النظامية بحق مثل هذه المخالفات التي تمس صحة المواطن والمقيم، وأنها لن تسمح باستغلال شهر رمضان في تحقيق مكاسب سريعة للبعض على حساب المستهلك.

أحبطت أمانة الطائف ممثلة بمراقبي بلدية غرب الفرعية، توزيع كمية كبيرة من رقاق السمبوسك على الأسواق، عقب دهم معمل مخالف في حي السلامة، اتضح أنه من أكبر المعامل التي يعمل بها عشرات العمالة دون التزام بالاشتراطات الصحية وتم إغلاقه، والتحفظ على كامل المضبوطات وتسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة. وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنه اتضح عدم وجود لوحة على المعمل تشير لنشاطه، وكشفت أن المعمل لوحظ به تدنٍ واضح لمستوى النظافة، ووجود 20 عاملاً يعملون دون قفازات واقية بأياديهم، و14 عاملاً يمارسون العمل دون التقيد بالزي الرسمي، و29 عاملاً لا يحملون شهادات صحية، بالإضافة إلى افتقار المنشأة للاشتراطات المطلوبة لممارسة مثل هذا النشاط. وأكدت الأمانة أنها ستطبق أقصى الجزاءات النظامية بحق مثل هذه المخالفات التي تمس صحة المواطن والمقيم، وأنها لن تسمح باستغلال شهر رمضان في تحقيق مكاسب سريعة للبعض على حساب المستهلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطائف: إحباط توزيع رقاق معمل «السلامة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.