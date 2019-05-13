شكرا لقرائتكم خبر عن مستفيدو الضمان الاجتماعي لـ«الخليج 365»: كرم خادم الحرمين فياض لأبنائه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان)

ثمن عدد كبير من كبار السن والأرامل والمطلقات وجميع المشمولين بالضمان الاجتماعي الاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لكافة فئات المجتمع خصوصا الأسر المحتاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، لافتين إلى أن موافقته على صرف أكثر من 1.8 مليار ريال، كمعونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، يجسد ذلك الاهتمام وحرصه على توفير سبل العيش الكريم لأبنائه المواطنين.

وبينوا لـ "الخليج 365" أن كرم خادم الحرمين الشريفين فياض، ورصيد حبه يزداد في قلوب شعبه وأبنائه سيما فئات الأرامل والمطلقات والأيتام والمحتاجين منهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي، في ظل ما يلمسونه من حرصه على توفير سبل العيش الكريم لأبنائه.

وقالت الأرملة أم مريم من محافظة أبو عريش إن جميع المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي يلهجون بالدعاء إلى العلي القدير بأن يحفظ قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وأن يمد في عمره، مشيرة إلى أن هذه المساعدات ليست بمستغربة، ودائما ما يحظى المستفيدون من الضمان الاجتماعي بمثل هذه الرعاية والعناية من خادم الحرمين الشريفين.

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وأشارت إلى أن هذه المساعدات أدخلت الفرحة في قلوب كل مواطن ومواطنة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، لاسيما أنها جاءت في وقت تحتاج فيه كل أسرة إلى مثل هذه المساعدات لإعانتها على المستلزمات والمتطلبات التي تزداد مع شهر مضان وعيد الفطر.

وعبر المسن عيسى محمد أحمد عن سعادته بهذه المكرمة غير المستغربة، لافتا إلى أن خادم الحرمين الشريفين حريص على إدخال البسمة والفرح في نفوس العجزة والنساء والأرامل والمطلقات، من خلال أمره الكريم بصرف بدل غلاء المعيشة للفرد وذلك لمساعدة الأسر على تحمل أعباء الحياة ومتطلباتها. وقال «نحن على يقين بأننا في قلب وضمير خادم الحرمين الشريفين، الذي أولانا بعد الله العناية والرعاية، وهو ما يدعونا للتفاؤل بأن مزيدا من الخير سيسوقه الله على يديه».

واتفق كل من عبدالله جبران ومحمد جابر وأحمد سويد، على أن هذه المكرمة سوف تسهم في مساعدتهم في توفير سبل العيش الكريم موضحين أنها تعكس النظرة الثاقبة للملك سلمان وملامسته لكل احتياجات أبناء شعبه خاصة مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين هم أكثر فئات المجتمع حاجة لمثل هذه المساعدات الضمانية.