بعد الفيديو المتداوَل.. ‏‫النائب العام يوجِّه بالقبض على شاب تحرَّش بفتاة

وجَّه معالي النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شاب؛ ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على فتاة بالتحرش، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداوَل، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع الفيديو، يُظهر شابًّا في إحدى مناطق السعودية خلال تحرشه بفتاة في إحدى الأسواق. وكانت النيابة العامة قد نشطت مؤخرًا برصد التجاوزات، وملاحقة أصحابها حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.