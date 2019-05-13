بالصور: مخالفات صادمة تنتهي بإغلاق أكبر معمل رقاق في الطائف

داهم مراقبو أمانة الطائف (بلدية غرب الطائف الفرعية) مدعومين بقوة أمنية (الضبط الإداري) معملًا مخالفًا لإعداد رقاق السمبوسك في حي السلامة، والذي اتضح أنه من أكبر المعامل التي يعمل بها عشرات العمالة دون التزام بالاشتراطات الصحية، وعلى الفور تمّ إغلاق المعمل، والتحفظ على كامل المضبوطات التي كانت في طريقها للتوزيع على الأسواق، وتسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنه اتضح عدم وجود لوحة على المعمل تشير لنشاطه، كما لوحظ بالمعمل التدني الواضح لمستوى النظافة، ووجود 20 عاملًا يعملون دون قفازات واقية بأياديهم، و14 عاملًا يمارسون العمل دون التقيد بالزي الرسمي، و29 عاملًا لا يحملون شهادات صحية، بالإضافة إلى افتقار المنشأة للاشتراطات المطلوبة لممارسة مثل هذا النشاط.

وأكّدت الأمانة أنها ستُطبق أقصى الجزاءات النظامية بحق مثل هذه المخالفات التي تمسّ صحة المواطن والمقيم، وأنها لن تسمح باستغلال شهر رمضان في تحقيق مكاسب سريعة للبعض على حساب المستهلك، مشيرةً إلى أن كافة الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية تنفذ جولات رقابية مكثفة، ضمن البرنامج الرقابي (غذاؤكم أمانة)، كما تستقبل غرفة العمليات والرقم الموحد للبلاغات كافة الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة لنقلها لفرق العمل الميدانية التي تقوم بدورها في مباشرة البلاغات ومعالجتها على الفور.