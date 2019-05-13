أمطار رعدية مصحوبة بزخات بَرَد ورياح نشطة على مناطق بالمملكة.. الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الإثنين، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها عبر موقعها الإلكتروني، إن مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة» وتشمل الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، تتأثر اليوم الإثنين، باستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وعن حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، تتحول جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

Advertisements

أما عن حالة الخليج العربي، فقالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وكانت مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان والباحة، شهدت خلال الساعات الماضية، استمرار هطول الأمطار الرعدية بين المتوسطة إلى الغزيرة، وتساقط البرد.

وأضافت الأرصاد أن الحالة الممطرة تبدأ على منطقتي مكة والمدينة في العاشرة من صباح الأحد، وتستمر حتى التاسعة مساءً، ثم تبدأ على منطقتي جازان والباحة في الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.