طالبهم بأخذ الأدعية المأثورة عن النبي محمد
قال الباحث والمستشار الشرعي، عبدالله العمار، إن هناك أخطاء يقع فيها الأئمة في شهر رمضان المبارك، في الدعاء.
وحول تعريف الدعاء، أوضح العمار، أن معناه لغويًا الطلب والابتهال، وشرعيًا استدعاء العبد ربه يسأله إمداده بالمعونة.
وأوضح المستشار الشرعي، أن الأخطاء الموجودة بالدعاء هي التفصيل، مثل أن يطلب الجنة وأنهارها وظلالها، وغيرها من التفصيل، أو يستعيذ بعذاب القبر، ويتم تفصيله.
وطالب الباحث الشرعي، الأئمة بضرورة أن يكون الدعاء إجمالًا، فالرسول صلى الله عليه وسلم، علَّم الحسن بن على رضي الله عنه، كلمات يقولها وهي «اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت»، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يُجمل في الدعاء «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».
وأشار، إلى أن بعض الناس يكثر من الأدعية البدعية أو التوسلات البدعية، التي لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، موضحًا أنه يجب أن يسأل العبد الله بأسمائه وصفاته الحسنى، والتركيز على الأدعية المأثورة.
وطالب العمار، الأئمة بالابتعاد عن الأدعية التي بها إطالة ولا فائدة منها والتي لها سجع كثير، والأخذ بالمأثور المأخوذ عن النبي محمد، ناصحًا الأئمة بعد الوتر بأن يشرح للمصلين الدعاء، حتى يفهموا ما يؤمنون عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر باحث شرعي يعدد أخطاء الأئمة في شهر رمضان ويوجه لهم عدة نصائح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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