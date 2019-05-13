بالصور.. أمير القصيم يستضيف عددًا من الأيتام على مأدبة الإفطار

ترابط المجتمع السعودي مستمد من كتاب الله وسنة نبيه
أقام الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أمس الأحد بقصره في مدينة بريدة، مأدبة إفطار لعدد من أبناء دار التربية الاجتماعية ببريدة وجمعية «أبناء».
وشارك أمير القصيم، أبناءه الأيتام فرحتهم وبهجتهم بحلول شهر رمضان، وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.
ونوه أمير منطقة القصيم إلى أن ترابط المجتمع السعودي مستمد من كتاب الله وسنة نبيه، الأمر الذي ينعكس على العلاقة بين أفراد المجتمع.
من جانبه قدّم مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد المطلق، شكره وامتنانه لأمير منطقة القصيم على هذه البادرة الخيرية، لما لها من أثر كبير في نفوس الأبناء، وإدخال الفرحة والسرور عليهم.
حضر مأدبة الإفطار وكلاء الإمارة, ورئيس لجنة إصلاح ذات البين «عفو» الشيخ إبراهيم الحسني, ورئيس المحكمة العامة بمدينة بريدة الشيخ عبدالله الحميضي, ورئيس مجلس إدارة جمعية «أبناء» عبدالرحمن البليهي, وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
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