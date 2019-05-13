كليات الفارابي تُقرر سعودة الوظائف.. وعدم التجديد للأجانب

قررت كليات «الفارابي» توطين السعوديين في جميع الوظائف، وعدم التجديد لموظفيها الأجانب، إلا لمن تعذر شغل وظيفته بمواطن.

يأتي القرار، استجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن التأكيد على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية والمملوكة للدولة، الالتزام بالحد من التعاقد مع الأجانب إلا في أضيق الحدود، وفي التخصصات النادرة فقط، وإحلال الكوادر الوطنية المؤهلة محل غير السعوديين .

وقال مجلس إدارة شركه «كلية الفارابي» في بيان له: إن تنفيذ هذا المطلب يُعد واجبًا وطنيًا يمليه علينا ولاؤنا لهذه البلاد ومواطنيها ورغبة منا في المساهمة في دعم هذا التوجه الكريم؛ لذا اعتمدنا إنفاذ مضمون الأمر الكريم، وعدم التعاقد مع غير السعوديين إلا في أضيق النطاق .

وأضاف المجلس: إن الإحلال سيكون للكوادر الوطنية المؤهلة محل غير السعوديين في الأعمال التي يمكن للسعوديين القيام بها وذلك وفق الأنظمة واللوائح، مشيرًا إلى أن الكلية ستعمل على البحث عن بديل سعودي مؤهل لشغل محله عبر ما وفرته الدولة من إمكانيات عبر الجهات المعتمدة للتوظيف والتدريب مع صندوق الموارد البشرية وخلافه والحرص ما أمكن على ذلك .