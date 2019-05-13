فيصل بن مشعل يستضيف الأيتام على مائدة الإفطار

من جانبه قدم مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد المطلق، شكره وامتنانه لأمير منطقة القصيم على هذه البادرة الأبوية الخيرية لما لها من أثر كبير في نفوس الأبناء، وإدخال الفرحة والسرور عليهم ، داعياً الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة.
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