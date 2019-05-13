صحة جدة تفتتح عيادة الاصحاء

نيابة عن مدير الشئون الصحية بمحافظة جدة، دشن مساعد مدير الشئون الصحية للصحة العامة بجدة ومدير مجمع الملك عبد الله الطبي، عيادة الأصحاء تحت شعار ( افحص لتطمئن) وهي احدى برامج البرنامج الوطني لمكافحة داء السكري بإدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بجدة والتي تستمرة لمدة ستة أشهر، وهي عيادة ذات أهداف وقائية تخدم جميع أفراد المجتمع. وتهدف العيادة إلى الاكتشاف المبكر للأشخاص المحتمل إصابتهم بمرض السكري وليس لديهم علم بذلك، والاكتشاف المبكر للأشخاص المصابين بمرحلة ما قبل السكري Prediabetes (وهذا يعتبر من المستوى الثاني من مستويات الوقاية -Secondary Prevention -)، ومن ثَمّ إحالتهم لمراكز الرعاية الصحية الأولية للبدء بإتباع خطة وقائية وعلاجية مما من شأنه أن يسهم في انخفاض نسبة المرضى. كما تهدف إلى تقديم التوعية الصحية عن مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، وعوامل الخطورة المؤدية إليها (وهذا يعتبر من المستوى الأول من مستويات الوقاية Primary Prevention).و تعمل العيادة من الأحد إلى الخميس من الساعة 4 مساءً – إلى الساعة 10 مساءً و خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة 9 مساءً – إلى الساعة 2 صباحاً.



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