السعودية اليوم / المديفر يتفقد المواقع التشغيلية التي تنطلق من خلالها خدمات "سابتكو" لنقل المصلين والمعتمرين



مكة المكرمة 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس

تفقد معالي رئيس مجلس إدارة الشركة

وشملت الجولة التفقدية ورش الصيانة وأسطول الحافلات المخصصة لخدمة النقل الترددي لزوار الحرم المكي الشريف.

وأثناء جولة المهندس المديفر التفقدية قدم عدد من مشرفي "سابتكو" في المواقع التشغيلية شرحًا مفصلًا عن الخطط التشغيلية المُعدة لزيادة كثافة المصلين والمعتمرين، كما أطلع على جاهزية الفرق المشاركة من فنيين وإداريين وسائقين بما يضمن تحقيق أفضل مستويات الالتزام للعمليات التشغيلية المرتبطة بمسارات النقل الترددي المنتظم في العاصمة المقدسة.

وأكد المهندس المديفر أهمية بذل المزيد من الجهود في خدمة ضيوف بيت الله الحرام والرفع من جودة ومستوى تقديم الخدمات خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي إيمانًا من الشركة بأهمية الإسهام في تحقيق توجهات الدولة عبر تقديم خدمات متكاملة للمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام و تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في إثراء تجربة الحاج والمعتمر، وكذلك ضمن إستراتيجية "سابتكو" في توفير خدمات نقل عام آمنة وميسرة وإظهارها بالمستوى الذي يحقق تطلعات المستفيدين.

الجدير بالذكر أن "سابتكو" ومن خلال خبراتها التي تمتد لأكثر من أربعة عقود تمتلك أسطولًا متنوعًا من المركبات يصل إلى (3200) مركبة مختلفة السعات وبأكثر من (3800) سائق مدرب ومؤهل في " أكاديمية سابتكو" المتخصصة في تدريب السائقين وفق مناهج معتمدة لتطوير سلوكيات القيادة وتعزيز مستوى الأمان والسلامة المرورية ومن خلال تقديم خدمات بحافلات حديثة يتم تتبعها من خلال نظام مباشر لتحقيق أعلى درجات السلامة والحفاظ على جودة الخدمة.

وعززت "سابتكو" من انتشارها في جميع مدن ومحافظات المملكة من خلال (13) محطة و أكثر من (155) وكيلًا.

// انتهى//

02:34ت م

0231



مكة المكرمة 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واستفقد معالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي"سابتكو" نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد الحقيل، المواقع التشغيلية التي تنطلق من خلالها خدمات الشركة لنقل المصلين والمعتمرين من وإلى المسجد الحرام.وشملت الجولة التفقدية ورش الصيانة وأسطول الحافلات المخصصة لخدمة النقل الترددي لزوار الحرم المكي الشريف.وأثناء جولة المهندس المديفر التفقدية قدم عدد من مشرفي "سابتكو" في المواقع التشغيلية شرحًا مفصلًا عن الخطط التشغيلية المُعدة لزيادة كثافة المصلين والمعتمرين، كما أطلع على جاهزية الفرق المشاركة من فنيين وإداريين وسائقين بما يضمن تحقيق أفضل مستويات الالتزام للعمليات التشغيلية المرتبطة بمسارات النقل الترددي المنتظم في العاصمة المقدسة.وأكد المهندس المديفر أهمية بذل المزيد من الجهود في خدمة ضيوف بيت الله الحرام والرفع من جودة ومستوى تقديم الخدمات خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي إيمانًا من الشركة بأهمية الإسهام في تحقيق توجهات الدولة عبر تقديم خدمات متكاملة للمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام و تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في إثراء تجربة الحاج والمعتمر، وكذلك ضمن إستراتيجية "سابتكو" في توفير خدمات نقل عام آمنة وميسرة وإظهارها بالمستوى الذي يحقق تطلعات المستفيدين.الجدير بالذكر أن "سابتكو" ومن خلال خبراتها التي تمتد لأكثر من أربعة عقود تمتلك أسطولًا متنوعًا من المركبات يصل إلى (3200) مركبة مختلفة السعات وبأكثر من (3800) سائق مدرب ومؤهل في " أكاديمية سابتكو" المتخصصة في تدريب السائقين وفق مناهج معتمدة لتطوير سلوكيات القيادة وتعزيز مستوى الأمان والسلامة المرورية ومن خلال تقديم خدمات بحافلات حديثة يتم تتبعها من خلال نظام مباشر لتحقيق أعلى درجات السلامة والحفاظ على جودة الخدمة.وعززت "سابتكو" من انتشارها في جميع مدن ومحافظات المملكة من خلال (13) محطة و أكثر من (155) وكيلًا.// انتهى//02:34ت م0231

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المديفر يتفقد المواقع التشغيلية التي تنطلق من خلالها خدمات "سابتكو" لنقل المصلين والمعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.