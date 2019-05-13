السعودية اليوم / السفير الدخيل يزور حاكم إمارة عجمان

عجمان 07 رمضان 1440 هـ الموافق 12 مايو 2019 م واس
نقل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان .
جاء ذلك خلال زيارة السفير الدخيل لسمو حاكم إمارة عجمان بقصر سموه ، الذي حمل السفير نقل تحياته وأمنياته الطيبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .
وقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة هدية لسمو حاكم عجمان ، تعكس مشاعر الود والإخاء بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء سمو ولي عهد عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي .
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