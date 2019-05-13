انت الان تتابع تفاصيل خبر 10 ألغاز وراء استهداف سفن ميناء الفجيرة الإماراتي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 01:56 صباحاً - فور نشر وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بيان وزارة الخارجية الذي أكد تعرض سفن تجارية لعمليات "تخريب" صباح الأحد؛ فتحت القنوات الفضائية موجات بث مفتوحة لفترة من الزمن، تحلل الحدث الأمني "الخطير" بحسب وصف أبوظبي، والتي لم تتهم به أحداً بشكل رسمي، رغم دندنة إعلامها حول إيران، وذلك خشية أن يكون "شرارة تصعيد عسكري في المنطقة".

وحاول الكثير من المحللين محاولة فهم ما حصل، لا سميا وأن توقيت استهداف السفن لافت، خصوصاً وأنه تزامن مع دفع الولايات المتحدة الأمريكية بحاملة طائرات إلى المنطقة العربية، وكذلك مع تحذير أمريكي رسمي من هجمات ضد سفن تجارية أو ناقلات نفط من قبل إيران أو أحد وكلائها في المنطقة، كما قالت قبل يومين فقط.

إلا أن هناك العديد من الألغاز والتساؤلات مازالت تحتاج إلى توضيح، جزء منها قد يفسر ما حصل أو قد يعطي مؤشرات عن طبيعة "التخريب" الحاصل، وقد قام فريق "الخليج 365" بحصر أهم هذه الألغاز والتساؤلات: