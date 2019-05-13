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2019-05-13 منصور بن محمد يقيم مأدبة إفطار لأيتام حفر الباطن متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن أقام الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن، مأدبة إفطار لأبنائه الأيتام في مقر جمعية رعاية الأيتام بحفر الباطن (تراؤف). وكان في استقبال محافظ حفر الباطن، أعضاء مجلس إدارة الجمعية ثم تناول وأبناؤه الأيتام وجبة الإفطار في أجواء جميلة تملؤها بسمة وبهجة الأبناء، كما اطلع على مرافق الجمعية واستمع لشرح مبسط عن خدماتها وبرامجها البنائية التربوية والتعليمية والاجتماعية التي تُقدّم لأيتام حفر الباطن، ليختتم زيارته بصورة تذكارية مع أبنائه. Advertisements









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