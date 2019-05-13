هذا جديد سند محمد بن سلمان والتسجيل مستمر للدفعة الخامسة

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلّط برنامج سند محمد بن سلمان الضوء على مقولة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحت عنوان “مستقبل يُشرق بطموح قادته وتمكين شبابه”.

ونشر سند محمد بن سلمان مقولة ولي العهد: ثروتنا الأولى التي لا تُعادلها ثروة مهما بلغت، شعب طموح، معظمه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمان مستقبلنا بعون الله.

في سياق متصل، تتواصل عملية التسجيل في الدفعة الخامسة من مبادرة سند الزواج، إحدى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان.

آلية التقديم والاستحقاق:

تستقبل الطلبات من خلال المنصة الرسمية للبرنامج فقط عبر الرابط التالي (هنا) وتحديث آلية التقديم لكل مبادرة حسب طبيعتها.

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