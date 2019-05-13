الأمطار وراء إيقاف العمل بمركز الرعاية الصحية الأولية بالعجمة في عسير

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

أعلنت صحة منطقة عسير إيقاف العمل بمركز الرعاية الصحية الأولية بقرية العجمة.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشؤون الصحية بمنطقة عسير عبدالعزيز آل شايع أنه ونتيجة الحالة المطرية التي هطلت على محافظة محايل عسير يوم الجمعة الماضي، وما نتج عنها من تجمعات لمياه الأمطار بالقرب من مركز الرعاية الصحية الأولية بالعجمة بسبب تعديل لمجرى مياه الأمطار، حيث تعرّض المركز لبعض التلفيات في بعض أجزائه، وحرصًا من صحة عسير على سلامة الجميع، فقد تمّ تشكيل لجنة من إدارة الشؤون الهندسية للشخوص على الموقع، وأوصت بضرورة إتمام أعمال الصيانة في المركز.

وأشار إلى أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري وجّه بإيقاف العمل بالمركز مؤقتًا لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وذلك حرصًا على سلامة المستفيدين من الخدمات الصحية، وسيتم تحويل المراجعين إلى مركزي الضرس والمقاعد خلال فترة صيانة مركز صحي العجمة.