التشهير بمواطنة سوقت مستحضرات تجميلية فاسدة في مكة المكرمة

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - واس

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحبة مؤسسة تزاول نشاط تجارة التجزئة في الملابس الجاهزة والأحذية والحقائب والإكسسوارات بمكة المكرمة، وذلك إثر ثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية، لعرضها وتسويقها مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية ولا تحمل أي بيانات تجارية، حيث صُودرت وأتلفت كافة الكميات المضبوطة بالنظر لما قد تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بإدانة صاحبة المنشأة، وفرض غرامة مالية مع إغلاق المقر المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتها.

واشتملت الكميات المضبوطة لدى معرض المنشأة الواقعة في أبراج الصفوة بمكة المكرمة على عدد من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وأخرى لا تحمل بيانات تجارية توضح مكونات المنتج وصلاحيته وبلد المنشأ، منها كريمات ومرطبات وبودرة ومزيلات للجسم وزيوت الشعر وغيرها.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام البيانات التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.