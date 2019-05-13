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شكرا لقرائتكم المحاكم السعودية تنظر 430 قضية يوميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المحاكم السعودية تنظر 430 قضية يوميًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير، وليد الرشود، أن هناك مليون قضية منظورة في المحاكم السعودية سنويًا، ومعدل نظر القضايا 430 يومًا، موضحًا أن الوزارة تستهدف أن يقل هذا العدد إلى 200 يومًا.
وأضاف الرشود في حواره إلى برنامج “يا هلا 2030” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الأحد، أن الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد سهل إجراءات كثيرة في عملية الحجز على الحسابات وكذلك رفع الضرر عن البعض.
وتابع أن المحاكم العمالية زادت الثقة في البيئة الاستثمارية بالمملكة، والقضايا العمالية يتم معالجتها خلال ثلاثة أسابيع، وأن مبادرة المصالحة في القضايا تحقق نجاحًا مستمرًا وتستهدف العدل تطويرها من خلال برامج تدريبية دولية معتمدة.
وقال الرشود إن وزارة العدل لديها 21 مؤشرًا استراتيجيًا معتمدًا، أحدهم يركز على رضا المستفيدين، وأن الوزارة وجدت تجاوبًا واسعًا من جميع المؤسسات في عملية التحول الرقمي، كما تم الربط مع ما يقارب من 24 جهة حكومية.
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