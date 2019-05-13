شكرا لقرائتكم رفع 93 طنًا من النفايات في المسجد النبوي يوميًا خلال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-13 رفع 93 طنًا من النفايات في المسجد النبوي يوميًا خلال رمضان متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تُكثف إدارة تطهير وسجاد المسجد النبوي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية أعمالها خلال شهر رمضان المبارك، سعيًا لتهيئة المسجد النبوي لخدمة المصلين والزوار خلال الشهر المبارك على مدار الساعة.

وتعمل الإدارة على نظافة المسجد النبوي وسجاد الصلاة والمرافق المحيطة به “دورات المياه” بغسلها ثلاث مرات يوميًا باستخدام مكائن غسيل جديدة مزودة بمواد النظافة اللازمة التي يبلغ عددها 30 مكينة، بالإضافة إلى 21 مكينة لغسيل الأرضيات داخل الحرم النبوي, و52 مكينة لغسيل الساحات.

وأوضح مدير إدارة التطهير والسجاد خالد بن معلث الرحيلي أن مجموع ما يتم رفعه من النفايات ما يقارب 93 طنًا يوميًا، بواسطة 66 عربة لجمع نفايات سفر الإفطار داخل الحرم, و83 حاوية للنفايات داخل الحرم, و38 عربة و120 حاوية لجمع نفايات سفر الإفطار بساحات المسجد النبوي، لافتًا إلى وجود 6 سيارات لحفظ النعمة.

وأكد الرحيلي أن الإدارة تعمل على تهيئة 14600 سجادة في المسجد النبوي وساحاته الخارجية, يقوم عليها 1290 عاملًا لتوفير جميع الخدمات لراحة المصلين والزوار، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل على متابعة نظافة أقسام النساء ببرامج مماثلة لأقسام الرجال، حيث يبلغ عدد العاملات 200 عاملة نظافة في قسم النساء.

وأفاد أن الإدارة تعمل على كنس الروضة الشريفة وتطييبها بمعطرات الورد بمعدل 6 مرات يوميًا لتجهيزها للزوار، وكذلك نظافة قواعد الأعمدة وجميع الأجزاء المعمارية الداخلية والخارجية وتلميع النحاسيات.









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