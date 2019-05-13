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توجيهات خلال متابعة الشيخ السديس لأعمال الشؤون التوجيهية والإرشادية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أعمال الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، وذلك خلال جولته بالمسجد الحرام.
وأكّد الشيخ السديس ضرورة تقديم برامج ومحاضرات ودروس علمية تُعزز منهج الوسطية والاعتدال، وتُراعي الاختلافات الفقهية بين ضيوف الرحمن، وتركز على الجوانب الشرعية المتعلقة بالصيام والعمرة وآداب زيارة المسجد الحرام بأساليب تتسم بالحكمة، وتتحلى بالموعظة الحسنة.
كما نوّه بجهود الترجمة والتواصل الفعّال مع ضيوف الرحمن بألسنتهم ولغاتهم ضمن المشروع الرائد مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطب الجمعة من الحرمين الشريفين، وخدمات الإرشاد المكاني، ومراكز المعلومات.
وأكّد على ضرورة استثمار وسائل التقنية الحديثة عبر الشاشات الإلكترونية المبثوثة في جنبات المسجد الحرام وساحاته، بما يُحقق توجيهات ولاة الأمر في بذل أقصى الجهود وتسخير كافة الإمكانات في خدمة ضيوف الرحمن مواكبة لرؤية الخير والعطاء رؤية 2030.
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