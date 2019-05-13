2019-05-13

لقطات من إفطار فيصل بن مشعل مع عدد من الأيتام

متابعات الخليج 365 - واس

أقام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم بقصره في مدينة بريدة, مأدبة إفطار لعدد من أبناء دار التربية الاجتماعية ببريدة وجمعية “أبناء”.

وشارك سموه أبناءه الأيتام فرحتهم وبهجتهم بحلول شهر رمضان المبارك، وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة, سائلًا الله العلي القدير أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .



ونوه سمو أمير منطقة القصيم إلى أن ترابط المجتمع السعودي مستمدًا ذلك من كتاب الله وسنة نبيه، الأمر الذي ينعكس على العلاقة بين أفراد المجتمع.

من جانبه قدّم مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد المطلق، شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة القصيم على هذه البادرة الأبوية الخيرية، لما لها من أثر كبير في نفوس الأبناء، وإدخال الفرحة والسرور عليهم، داعيًا الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة.



حضر مأدبة الإفطار وكلاء الإمارة, ورئيس لجنة إصلاح ذات البين “عفو” الشيخ إبراهيم الحسني, ورئيس المحكمة العامة بمدينة بريدة الشيخ عبدالله الحميضي, ورئيس مجلس إدارة جمعية “أبناء” عبدالرحمن البليهي, وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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