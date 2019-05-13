الان تتابع 7 إجراءات احترازية من رئاسة شؤون المسجد النبوي لمواجهة الجراد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وكلة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، رفع مستوى برنامج مكافحة الجراد إلى الدرجة القصوى، والقيام بـ 7 إجراءات احترازية. وقالت في بيان صحفي إن ذلك جاء إشارة إلى مقاطع فيديو تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود جراد بشكلت ملفت في المسجد النبوي. Advertisements وهذا نص البيان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 إجراءات احترازية من رئاسة شؤون المسجد النبوي لمواجهة الجراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.