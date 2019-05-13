الان تتابع تكليف مدير جديد لإدارة الإشراف التربوي بوزارة التعليم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 1:06 ص, 13 مايو 2019 م التعليقات: 0 الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي صدر قرار من وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الأستاذ الدكتور عيد الحيسوني بتكليف الأستاذ محمد بن عبدالرحمن بن مشبب آل مشعف للقيام بعمل مدير عام الإشراف التربوي اعتبارا من اليوم.

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