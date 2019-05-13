شكرا لقرائتكم خبر عن الفقعسي: الجهات الأمنية لم تجبرني على الظهور.. ولهذا السبب قبلت الحوار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أوضح رئيس المجلس العسكري لتنظيم القاعدة بالسعودية علي الفقعسي أنه لم تمارس عليه أي ضغوط للظهور في برنامج الليوان الذي يعرض على قناة روتانا خليجية، مؤكدا أن الجهات الأمنية لم تتدخل في هذا الحوار، ولم يطلب منه إلا شيء واحد وهو تعهده بأن يجرى الحوار بكامل إرادته.

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وأشار الفقعسي إلى أنه عرض عليه أكثر من 10 لقاءات قبل هذا الحوار ولكنه رفضها بسبب محاكماته التي لم تنتهِ آنذاك، وأنه قبل بالحوار لأن المحاكمات قد انتهت.

وقال الفقعسي أن معهد العلمي للقاعدة كان يناقش معنا موضوع العمليات الانتحارية والتكفير، مشيرا إلى أن من أهم من دروسهم في المعهد كان أبو حفص الموريتاني.

وبين الفقعسي عن أسلوب القاعدة في استقطابهم حيث كان بالتدريج ولم يطلبوا منهم في البداية تكفير أحد لأن هدفهم هو تجنيدهم من البداية.