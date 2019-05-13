شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: الأمطار توقف العمل في «صحي العجمة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير)

وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، بإيقاف العمل بمركز الرعاية الصحية بالعجمة مؤقتاً لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وذلك بسبب تعديل مجرى مياه الأمطار، حيث تعرض المركز لبعض التلفيات في بعض أجزائه، وسيتم تحويل المراجعين إلى مركزي الضرس والمقاعد خلال فترة الصيانة.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير في بيان على لسان المتحدث باسمها عبدالعزيزآل شائع، أنه ونتيجة للحالة المطرية التي هطلت على محافظة محايل عسير يوم الجمعة الماضي وما نتج عنها من تجمعات لمياه الأمطار بالقرب من مركز الرعاية الصحية الأولية بالعجمة بسبب تعديل مجرى مياه الأمطار، تعرض المركز لبعض التلفيات في بعض أجزائه، وحرصاً من صحة عسير على سلامة الجميع فقد تم تشكيل لجنة من إدارة الشؤون الهندسية للشخوص على الموقع، وأوصت بضرورة إتمام أعمال الصيانة في المركز.