شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 72.2% رضا المرضى عن الخدمات في الربع الأول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة الصحة نتائج برنامج قياس تجربة المرضى، حيث بلغت نسبة رضا المرضى عن خدمات الصحة 72.2%‏ وذلك خلال فترة الربع الأول من العام 2019، مسجلة ارتفاعاً عن فترة الربع الأول لعام 2018 التي بلغت نسبتها 66%.

وأبانت «الصحة» أنه تم خلال هذه الفترة إجراء 59.099 استبياناً لتغطية جميع مناطق المملكة من خلال 18 رحلة علاجية تقدمها الوزارة، تشمل المستشفيات (العيادات الخارجية / التنويم / الطوارئ / رعاية الأمومة / جراحات اليوم الواحد)، ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز الإقلاع عن التدخين والمراكز المتخصصة للقلب والمراكز المتخصصة للكلى، والمراكز المتخصصة للأورام، ومراكز السكر التخصصية، والرعاية الصحية المنزلية، ومراكز الأسنان التخصصية، ومراكز التأهيل الطبي.

وكانت «الصحة» قد أطلقت برنامج «قياس تجربة المريض» وذلك بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية، مبينة أن فكرة البرنامج تقوم على القيام باستبيانات مصممة لكل رحلة على حدة في المنشأة الصحية، بهدف رصد تقييم المريض لزيارته وقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة له.

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ويعمل البرنامج وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية، عن طريق طرف ثالث بما يضمن حيادية النتائج ومصداقيتها، ويتم مقارنة نتائجها بمثيلاتها إقليمياً وعالمياً، ما سيتيح بشكل أكبر مواكبة التقدم في الخدمات الصحية المرتكزة على المريض وحاجاته، بما ينعكس على حصولهم على أفضل الخدمات الصحية وفق أرقى المعايير.

وفي نفس الوقت يتم دعم هذا البرنامج من خلال المختصين في «الصحة» وبالتعاون مع أصحاب العلاقة لمعرفة وكشف جوانب الضعف في الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المنشآت الصحية، والعمل على دراستها ووضع الآليات لتحسينها وتطويرها بشكل مستمر.

وستستمر «الصحة» في نشر نتائج البرنامج بشفافية بشكل دوري على وسائل التواصل المختلفة.