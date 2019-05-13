شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: ضبط مستودع مخالف داخل مزرعة لإعادة تعبئة الدقيق دون ترخيص والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القصيم)
داهمت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، بمساندة الجهات الأمنية، في القصيم، مستودعاً في إحدى المزارع تستغله عمالة مخالفة لإعادة تعبئة الدقيق، دون الحصول على ترخيص، مع مخالفة الاشتراطات الصحية.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 360 كيس دقيق، وتم تسليم العمالة للجهات الأمنية وإغلاق الموقع، واستدعاء صاحب المزرعة لإكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
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