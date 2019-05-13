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النائب العام يوجه بالقبض على شاب تحرش بفتاة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على فتاة بالتحرش، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع الفيديو يظهر شاب في إحدى مناطق المملكة خلال تحرشه بفتاة في أحد الأسواق.

وكانت النيابة العامة قد نشطت أخيراً برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لتحرش شاب بفتاة داخل أحد المحلات التجارية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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