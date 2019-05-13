السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة خولت وزارة الحج والعمرة جميع شركات العمرة العمل مباشرة في جميع دول العالم بدون متعهد خارجي ما عدا اليمن. وأبلغ مركز الخدمات الالكترونية (طواف) مؤسسات وشركات العمرة أمس بأنه جرى تحويل جميع دول العالم إلى دول ليس لها متعهد باستثناء اليمن، ويمكن لشركات العمرة العمل بدون متعهد خارجي.



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كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء المتعهد الخارجي لشركات العمرة باستثناء اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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