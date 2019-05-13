قرعة مخيمات حجاج الداخل تقصي 46 شركة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

خرجت 46 مؤسسة وشركة في قطاع خدمة حجاج الداخل من قرعة تخصيص مخيمات البرنامج الاقتصادي»1«، والبالغ عددها 55 مخيما، حيث فتح لها المجال في البرنامج.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن الحقباني لـ»مكة» أن الشركات والمؤسسات التي لم يحالفها الحظ في قرعة برنامج اقتصادي«1» فتح لها المجال لتنافس على 20 موقعا في برنامج اقتصادي«2»، وذلك بحسب التقييم والدرجات، مشيرا إلى أن المجلس أجرى أمس قرعة لأربع شركات تساوت في نقاط التقييم.

ولفت إلى أن العدد الإجمالي للمخيمات التي خصصت في البرنامج الاقتصادي«1»، 54 مخيما بدلا من الـ55 مخيما التي أعلن عنها مسبقا، مبينا أن هناك مخيما واحدا لم تتقدم عليه أي شركة ولا مؤسسة، وذلك بسبب قلة عدد حجاجه.

وأكد أن أي مؤسسة وشركة في قطاع خدمة حجاج الداخل لها مواقع أصلا في برامج الضيافة، وتنافسها على برنامجي اقتصادي 1 و2 خطوة إضافية لهذه المؤسسات والشركات، ويعد مشاركة اجتماعية منها، لأن مكاسب هذه البرامج قليلة.

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وأضاف الحقباني أن 24 شركة ومؤسسة تخدم حجاج الداخل لم تدخل في قرعة تخصيص مخيمات البرنامج الاقتصادي«1» - المخفض سابقا مع الـ76 شركة الأخرى، وذلك راجع إلى درجات التقييم التي حصلت عليها، فبعضها كانت درجاتها عالية، وأخرى متدنية وأقل من الـ76 شركة وجميعها حصلت على مواقع في البرنامج.

ونوه إلى أن الـ76 مؤسسة وشركة لحجاج الداخل التي دخلت القرعة لم تتساو جميعها في الدرجة، بل إن التشابه بين مجموعات منها في درجة معينة ومجموعات أخرى في درجة ثانية وهكذا، لذلك أجريت القرعة بين الشركات والمؤسسات التي تساوت في نقاط التقييم وتعارضت في رغبات التخصيص.

البرنامج الاقتصادي «1» المخفض سابقا:

للحجاج خيام في منى - لهم موقع في عرفات

البرنامج الاقتصادي «2» الميسر سابقا:

سكن الحجاج في مبان خارج منى -لهم موقع في عرفات