في آخر ساعة من العزاء.. عائلة حريق الروابي تفجع بوفاة طفلة ثانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توفيت أمس الطفلة فوزية (8 سنوات) متأثرة بالحريق الذي وقع الأسبوع الماضي بمنزلهم في حي الروابي بجدة لتلحق بشقيقتها (16 عاما) التي توفيت على الفور في الحادث.

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وفي حين انتهت مراسم العزاء في المتوفية الأولى أمس الأول والذي أجل لحين خروج أفراد العائلة من المستشفى تلقت العائلة نبأ وفاة الطفلة الثانية في المستشفى بعد محاولات لإنقاذها.

ويعود الحادث إلى الرابع من مايو الماضي، إذ أفاد حينها المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان بأن حريقا اندلع في ملحق بناية مكونة من ثلاثة أدوار نتج عنه وفاة فتاة (16سنة) بعد نقلها إلى المستشفى وإصابة والدتها وأربعة من إخوتها ثلاث بنات وشاب نقلوا جميعا عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج بمستشفى الملك عبدالعزيز جنوب جدة.

ولفت إلى أنه مع وصول الفرق كانت سحب الدخان الكثيفة تتصاعد من علو البناية، وبالمشاهدة الأولية ظهرت على نافذة الملحق فتاة تستنجد بعد أن حاصرتها سحب الدخان داخل إحدى الغرف، وعلى الفور عملت فرق الإنقاذ على شقين مجموعة داهمت أروقة الملحق لتتمكن من إنقاذ أربع فتيات في العقد الأول والثاني ووالدتهم وشاب في العقد الثالث وإخراجهم إلى خارج البناية لتقديم الإسعافات الأولية لهم عن طريق الهلال الأحمر كانت خمس حالات منها متأثرة بحالة اختناق ووالدتهم بحروق وصل بعضهم لحالة إعياء بينهم طفلة فاقدة للوعي تبلغ من العمر 8 سنوات أجري لها انعاش قلبي.