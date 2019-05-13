ورشة تناقش أهداف المركز الوطني للمعلومات الصحية ورؤيته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
نظمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي ممثلة بالمركز الوطني للمعلومات الصحية، ورشة عمل بعنوان «استراتيجية المركز الوطني للمعلومات الصحية»، هدفت لمناقشة وعرض مهام المركز الحالية، وأهدافه الاستراتيجية، ورؤيته المستقبلية، فضلا عن دوره في تفعيل وتطوير مشاريع الصحة الرقمية في المملكة.
وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي خلال ورشة العمل التي أقيمت أخيرا في الرياض أهمية التنسيق المستمر بين القطاعات الصحية في المملكة وعلى مختلف المستويات، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المختلفة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين والمقيمين في مناطق المملكة، مشددا على أن تضافر جهود أعضاء المركز الوطني للمعلومات الصحية واللجنة العلمية للمركز والمشاركين في الورشة، أسهم في طرح واقتراح مشاريع ريادية لإثراء خطة عمل استراتيجية المركز.
وأفاد بأنه تم عرض ومناقشة بعض المشاريع الوطنية القائمة، وأهم التحديات والفرص، وسبل تذليل العقبات التي تواجهها، مثل مشروع الملف الصحي الموحد، ومشروع المرصد الوطني للمعلومات الصحية.
من جانبه قدم مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية الدكتور أحمد بلخير، شرحا موجزا عن برامج ومشاريع وأنشطة المركز الحالية والبرامج القائمة والمستقبلية، وتم التطرق للعديد من الموضوعات ذات العلاقة باللجنة العلمية.
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