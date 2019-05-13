كيف تستقبل عاملتك المنزلية بالمطار مباشرة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل في المملكة، وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن بنظام الخروج والعودة تسهيلا على المواطنين، حيث سيكون استقبال العاملة المنزلية في المطار تحت مسؤولية صاحب العمل بشكل كامل، وفرضت الآلية السابقة تدرجا معينا في عملية استقبالهن، حيث تمر خلالها العاملة وصاحب العمل بمراحل عدة، تتمثل في إصدار تأشيرة الخروج والعودة للعاملة عن طريق نظام أبشر، ثم حجز رحلة القدوم، ثم مرور العاملة عبر جوازات صالة القدوم، ثم تفويجهن بشكل جماعي لوحدة استقبال العاملات المنزليات في المطار، إلى أن تستكمل إجراءات الاستلام من قبل صاحب العمل، وبالتالي استلامه للعاملة.

وبينت الوزارة أن الآلية الجديدة ستطبق بشكل تجريبي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض أولا اعتبارا من 15 يوليو المقبل، وذلك قبل تطبيقه في جميع مطارات المملكة بشكل تدريجي لاحقا.

الآلية الجديدة تقتصر على: