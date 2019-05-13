مؤسسة محمد بن فهد تسير رحلات لمكفوفي جازان لأداء العمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سيرت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالتعاون مع جمعية الثريا في جازان العديد من الرحلات لـ60 فردا من المكفوفين والمكفوفات مع أسرهم بمنطقة جازان لتأدية مناسك العمرة، وذلك دعما من المؤسسة لهذه الفئة الغالية، وإدخال البهجة والسرور عليهم وذويهم ودمجهم في المجتمع.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عادل الصالح أن إسهام المؤسسة في تأدية مناسك العمرة للمكفوفين يأتي ضمن المشروعات الإنسانية والخيرية للمؤسسة، التي تسهم في تنمية الإنسان والمكان في مختلف نواحي الحياة، وإشاعة روح التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع.