7 محاور في ندوة الجهود العلمية بالمسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنظم جائزة نايف بن عبدالعزيز العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة بالاشتراك مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ندوة علمية بعنوان (الجهود العلمية في المسجد النبوي في العهد السعودي)، وذلك خلال الفترة من 9 حتى 11 رمضان في رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، إذ تناقش الندوة 7 محاور.

ورفع أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف رئيس الهيئة العليا للجائزة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على صدور موافقته الكريمة لإقامة هذه الندوة العلمية التي تبرز الحراك العلمي في المسجد النبوي في العهد السعودي ودوره في نشر العلم، ووصفها بأنها تجسد عنايته واهتمامه بالحرمين الشريفين ودور المسجد النبوي في الجانب العلمي في مختلف مجالات العلوم، وخاصة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية لطلبة العلم الصحيح، والمهتمين بالسنة وعلومها من كل أقطار العالم، كما تعكس عناية قادة هذه الدولة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، اللذين يمثلان الأساس الذي قامت عليه هذه الدولة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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من جهته رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على موافقته على إقامة هذه الندوة التي تهدف إلى إبراز الجوانب العلمية، وذلك من خلال الخطب والدروس العلمية والفتاوى والمحاضرات والدورات العلمية داخل المسجد النبوي، كما تتناول الجهود والتنظيمات في مجال التعليم في المسجد النبوي، وكذلك العناية بالقرآن الكريم وتحقيق رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، مؤكدا أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص القيادة على تحقيق رسالة الإسلام وتعاليمه السمحة في العناية ببيوت الله عز وجل، ويأتي في مقدمتها المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ودأبت حكومة المملكة منذ توحيدها على العناية بالحرمين الشريفين وغيرها من بيوت الله.

من جانبه أكد مستشار وزير الداخلية الأمين العام للجائزة الدكتور ساعد الحارثي أن الموافقة على تنظيم هذه الندوة تأتي في إطار اهتمام قيادة هذه البلاد المباركة بالحرمين الشريفين ودورهما في تحقيق رسالة الإسلام وتبيان وسطيته وإيضاح سماحته وعدله من خلال الحركة العلمية في الحرمين الشريفين ودورهما في نشر العلم والمعرفة.

7محاور تناقشها الندوة: